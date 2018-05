Sorpreso fuori dal supermercato con una mannaia nel marsupio: denunciato 28enne

Era fuori dal supermercato e aveva con sé una mannaia e per lui è scattata una denuncia per porto ingiustificato di armi. È successo nella serata di domenica fuori da un supermercato di Bellinzago Lombardo, nei guai un 28enne di Cavenago. La notizia è stata diramata dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda con una nota.

A notare l'uomo sono stati i carabinieri della stazione di Gorgonzola che erano impegnati in un controllo di polizia. L'arma, con una lama di 13 centimetri, è saltata fuori durante la perquisizione: era nascosta all'interno di un marsupio. Ai carabinieri l’uomo non ha saputo fornire una giustificazione per il possesso della mannaia.

Non solo: addosso al giovane sono stati trovati 2 grammi e mezzo di hashish. Per questo motivo il 28enne è stato segnalato alla prefettura di Milano perla detenzione personale di stupefacenti.