Roberto Benigni ricoverato a Milano: al San Raffaele dopo l'incidente in barca in Sardegna

Roberto Benigni è stato ricoverato giovedì sera al San Raffaele di Milano. Nella struttura ospedaliera di via Olgettina, infatti, il 65enne premio Oscar continuerà le cure necessarie dopo l'incidente in barca dello scorso 24 luglio.

Quel giorno, mentre si trovava su un gommone a La Maddalena insieme alla moglie Nicoletta Baschi e alcuni amici, Benigni era caduto e aveva battuto violentemente la schiena, sembra incrinandosi una vertebra. L'attore, una volta in porto, era stato soccorso dal 118 e trasportato ad Alghero in elicottero. I dottori avevano fatto sapere che le sue condizioni erano buone e che in pochi giorni sarebbero arrivate le dimissioni.

Così, giovedì sera il comico toscano ha lasciato l'ospedale sardo e - scortato da un'auto medica - ha raggiunto l'aeroporto di Alghero, da dove è poi partito alla volta di Linate. Arrivato a Milano, per lui è scattato immediatamente il trasferimento al San Raffaele, dove continuerà a sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso e al programma di recupero studiato dai medici.