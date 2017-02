Silvio Berlusconi mette all'asta un pranzo con lui a Milano per il terremoto in Centro Italia

Pranzare con Silvio Berlusconi e - contemporaneamente - fare una buona azione. Da ora è possibile con Charitystars, il sito che si occupa di connubio tra vip e aste di beneficenza e che, di recente, ha messo in palio anche un caffè con la blogger e imprenditrice Chiara Ferragni (aggiudicato alla cifra di 5.700 euro).

Con base d'asta a mille euro, chi si aggiudicherà questa nuova asta potrà sedersi a un tavolo di ristorante faccia a faccia con Berlusconi, magnate della televisione italiana e politico di ormai lungo corso: diverse volte presidente del consiglio, si candidò per la prima volta nel 1994.

I proventi saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana per il terremoto che ha colpito il Centro Italia. Il pranzo si terrà a Milano per un massimo di tre persone entro sei mesi dall'aggiudicazione. C'è tempo fino al 16 marzo alle 19. Per partecipare all'asta ci si può collegare con il sito Charitystars e fare un'offerta. Mentre scriviamo, l'asta è già arrivata a 17 mila euro.