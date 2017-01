Milano, Silvio Berlusconi di nuovo indagato: “Altri soldi alle Olgettine delle cene di Arcore”

Altri guai in arrivo per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, secondo quanto riporta l’Ansa, sarebbe infatti stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari nell’ambito del procedimento Ruby Ter.

Secondo l’accusa, l’ex premier avrebbe continuato a pagare - attraverso il ragioniere Giuseppe Spinelli - alcune delle ragazze che avrebbero partecipato alle cene ad Arcore dell’ormai famoso “Bunga bunga.

Si tratterebbe di Elisa Toti, Aris Espinosa, Miriam Loddo e Giovanna Rigato, già coinvolte proprio nel procedimento “Ruby ter”. Gli inquirenti avrebbero ascoltato Spinelli — ragioniere di fiducia di Berlusconi e già, secondo l’accusa, addetto in passato ai pagamenti delle ragazze finite sul banco dei testimoni nei due processi sul caso Ruby — proprio in relazione ai nuovo pagamenti.

Le quattro ragazze, secondo le indiscrezioni, avrebbero ricevuto tra i duemila e i tremila euro fino allo scorso novembre.

Le nuove accuse si aggiungono a quelle del filone principale Ruby ter, in cui Berlusconi - per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio - è accusato di aver corrotto le ragazze testimoni, tra cui proprio Ruby, con un totale di dieci milioni di euro.