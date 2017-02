Berlusconi al pm: "Una delle olgettine tentò di ricattarmi per un milione di euro"

«Quell'olgettina voleva un milione di euro». Così Silvio Berlusconi, ex premier, al pm di Milano Tiziana Siciliano. Berlusconi è stato ascoltato come parte offesa in seguito ad un suo espsto nel quale denunciava di essere stato vittima di una tentata estorsione da parte di una delle ragazze che avevano partecipato alle "cene eleganti" ad Arcore.

"Cene eleganti" che celavano, secondo la procura, prestazioni sessuali a pagamento, anche se dall'accusa di prostituzione minorile (per la 17enne Karima El Mahorug, in arte Ruby) Berlusconi è stato assolto in cassazione per ignoranza incolpevole dell'età. Da quel processo (sopranominato "Ruby", dal nome della più famosa delle protagoniste), oltre ad un "Ruby Bis", è recentemente stato avviato anche il procedimento "Ruby Ter", in cui una serie di persone, tra cui lo stesso ex presidente del consiglio, è imputata per corruzione di testimone. In pratica, secondo l'accusa, Berlusconi avrebbe pagato il "silenzio" di alcune testimoni del caso Ruby nel processo principale.

Il contrattacco di Berlusconi, come detto, in un un esposto nel quale il leader di Forza Italia ha denunciato il tentativo di estorsione di Giovanna Rigato, che avrebbe chiesto un milione di euro minacciando che, altrimenti, avrebbe cambiato la versione fornita ai magistrati e avrebbe anche rilasciato interviste ai media sull'argomento. Berlusconi, ascoltato dal pubblico ministero il 23 febbraio, ha confermato il tentativo di ricatto.

La Rigato era stata sentita dal pm Tiziana Siciliano nell'autunno del 2016, dopo l'esposto di Berlusconi. Rigato, classe 1981, originaria di Vittorio Veneto (Treviso), ha esordito in tv come ballerina, poi ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, a Buona Domenica e a Questa Domenica. Nel 2006 si è laureata in relazioni pubbliche e nel 2008 è diventata giornalista pubblicista.