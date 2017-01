Milano, Silvio Berlusconi di nuovo in ospedale

Silvio Berlusconi è stato, nel tardo pomeriggio di mercoledì, all’ospedale San Raffaele di Milano per - secondo quanto si apprende - alcuni controlli al cuore necessari dopo l’intervento dello scorso giugno.

L’ex presidente del Consiglio, che è rimasto in ospedale per circa un’ora, aveva già in fissato da tempo la visita, che fa parte delle tante tappe post operazione a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica.

Non è la prima volta, negli ultimi tempi, che Silvio Berlusconi è costretto a fare una "sosta" in ospedale. Lo scorso 7 dicembre, il presidente del Milan era infatti stato ricoverato proprio al San Raffaele per una “fibrillazione atriale”.

Nei giorni precedenti a quel ricovero, si era poi appreso, il leader di Forza Italia aveva avuto un battito del cuore non regolare - forse a causa di una situazione di stress - e questo aveva convinto il suo medico di fiducia, il dottor Alberto Zangrillo, a sottoporlo ad alcuni accertamenti.

"Siamo di fronte a un macchina di Formula 1 straordinaria - aveva commentato il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele -, ma che ha bisogno di essere controllata. In questo caso, stiamo facendo un piccolo check ai box”.