"Offese su Instagram alla sua avvocatessa": Bettarini junior indagato per diffamazione

Guai in vista per Niccolò Bettarini. Il 21enne figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice tv Simona Ventura risulta infatti indagato dalla procura di Milano con l'accusa di diffamazione nei confronti della ex legale, l'avvocatessa Alessandra Calabrò.

Era stata proprio la Calabrò a rappresentare Bettarini junior nel processo di primo grado contro i quattro ragazzi che la notte del 2 luglio 2018 avevano aggredito il giovane fuori dall'Old Fashion a calci, pugni e coltellate, mandandolo in ospedale in gravi condizioni.

A marzo scorso, dopo che uno degli aggressori era uscito del carcere per andare ai domiciliari, il 21enne si era sfogato su Instagram pubblicando parole dure sia nei confronti del giudice sia nei confronti dell'avvocatessa, lamentandosi - tra le altre cose - delle parcelle. In quel momento la Calabrò aveva già rimesso il mandato perché, a suo dire, Bettarini non le aveva pagato i compensi pattuiti, motivo per cui lei ha già ottenuto un decreto ingiuntivo.

A quel punto lei lo aveva denunciato per diffamazione e ora Bettarini è formalmente indagato. I quattro aggressori del giovane, subito fermati della polizia, sono invece stati condannati a pene tra cinque e nove anni di prigione. Al momento sono tutti liberi, tranne uno: un albanese - l'unico che non aveva precedenti - che aveva cercato di fuggire in Albania subito dopo aver ottenuto i domiciliari.