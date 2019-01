Accoltellato fuori dall'Old Fashion: Niccolò Bettarini chiede un milione di euro di danni

Un milione di euro. Di cui cinquecentomila come provvisionale, da versare subito dopo la sentenza di primo grado. È questa la richiesta di risarcimento presentata da Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore che era stato aggredito e accoltellato all'alba dello scorso 1 luglio fuori dall'Old Fashion.

Per quell'aggressione, arrivata al termine di una rissa che aveva coinvolto un amico di Bettarini, sono stati arrestati quattro giovani - Alessandro Ferozoco, Albano Jakej, Davide Cadde e Andi Arapi - per cui il pm Elio Ramondini ha chiesto dieci anni di reclusione per tentato omicidio.

L'istanza di risarcimento è stata presentata mercoledì in aula da Alessandra Calabrò, avvocato del giovane, che si è poi associata alla richiesta dell'accusa dopo aver auspicato - martedì - "pene esemplari".

L’avvocato Mirko Perlino, difensore di uno degli indagati, ha invece chiesto di derubricare il tentato omicidio in lesioni aggravate e in subordine le attenuanti generiche e quella del "reato diverso da quello voluto". Daniele Barelli, altro legale di parte, ha chiesto la derubricazione in rissa aggravata - in subordine in lesioni aggravate -, di escludere l’aggravante dei futili motivi e di concedere le attenuanti generiche e quella della provocazione.

Da sempre, infatti, gli avvocati dei quattro imputati - che saranno giudicati con rito abbreviato - sostengono che le coltellate inferte a Bettarini non avevano "toccato" punti vitali, puntando così sulla "caduta" del reato di tentato omicidio.

"Nelle prime udienze ho provato molto odio, molto rancore - le parole di Bettarini durante una pausa -, poi piano piano certe cose le metabolizzi in maniera diversa. Siamo qui e speriamo nella giustizia".