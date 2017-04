Morta giovane ricercatrice della Cattolica: Biancamaria Spricigo aveva trentatré anni

Biancamaria Spricigo, giovane avvocato e ricercatrice dell'Università Cattolica, è morta martedì, all'età di trentatré anni. La giovane è stata stroncata da un male incurabile: un tumore contro cui lottava da oltre due anni.

In Cattolica, racconta il suo profilo linkedin, aveva conseguito la laurea nel 2008. A Milano, in uno studio legale della città, i due anni di pratica per accedere all'esame d'avvocato, conclusi nel 2010. E poi, i tre anni di dottorato in "Criminal Law, Criminology & Restorative Justice", con un periodo di studio all'Università del Minnesota. Dal 2013 era assegnista di ricerca presso l'Unicatt.

I funerali si terranno nel pomeriggio di giovedì, alle sedici, presso la chiesa parrocchiale di San Polo di Piave (Treviso), suo paese d'origine

A Milano la donna viveva con il marito Giuseppe, che aveva conosciuto durante gli studi. La giovane lascia anche i genitori Pietro, titolare della P.M.P. di San Polo, ed Emanuela oltre ad una sorella.