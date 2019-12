Milano, lancia la bici contro la volante, scappa e getta mezzo kg di hashish in strada: preso

Girava in bici con mezzo chilo di hashish, come se nulla fosse. È stato fermato dai poliziotti del Commissariato Comasina. A finire in manette è un ragazzo di 24 anni, marocchino e in Italia senza i documenti in regola.

L'inseguimento a piedi e l'arresto

L'arresto è arrivato nel pomeriggio di lunedì. Era in giro con la sua bicicletta, in via Imbonati, quando i poliziotti della squadra controllo territorio lo hanno notato. Si sono avvicinati, ma il cittadino alla loro vista ha lanciato la bici contro la volante e ha cominciato a correre.

Durante il suo tentativo di fuga a piedi ha lanciato anche un pacco - raccolto dagli agenti sotto un'auto in sosta - che poco dopo lo hanno bloccato all'angolo tra via Imbonati e via Baldinucci. All'interno c'erano 500 grammi di hashish.