Ladro seriale di biciclette: sorpreso per la quinta volta a Milano

Per la quinta volta un uomo di 55 anni è stato sorpreso a rubare biciclette. E' successo domenica intorno alle sette di pomeriggio: agenti di polizia locale lo hanno notato, vicino alla stazione, mentre conduceva a mano due bici. Una cosa insolita: i vigili hanno fermato l'uomo e hanno approfondito, scoprendo che si trattava di mezzi rubati poco prima in piazza del Duomo.

Le bici erano state legate in Duomo da una coppia di genovesi in visita a Milano, che nel frattempo, al ritorno, non le hanno più trovate. Erano venuti a Milano in bicicletta via treno, sono tornati sempre in treno ma senza le bici. La polizia locale è comunque risalita a loro perché i due mezzi erano stati acquistati da Decathlon e il negozio, per registrare gli acquirenti in vista di una fidelizzazione, aveva abbinato i nomi ai numeri di telaio.

Contattati, i due genovesi sono tornati a Milano per recuperare le proprie biciclette. Il 55enne, che ha diversi precedenti e che i vigili avevano già sorpreso altre quattro volte a rubare biciclette, è stato denunciato. In due anni la polizia locale, con una squadra "specializzata" in furti di biciclette, ne ha recuperate circa 600 e restituite 250.