Furti di bici a Milano, nel 2017 la polizia locale ha recuperato 184 velocipedi

Otto ladri di bici arrestati, quarantadue denunciati a piede libero e 184 velocipedi recuperati. È il bilancio del 2017 dell'unità prevenzione reati predatori della polizia locale di Milano.

Secondo i dati resi noti da Palazzo Marino, in 13 casi i malviventi sono stati colti in flagranza di reato e le bici immediatamente restituite ai legittimi proprietari. 45 bici, invece, sono state restituite grazie alla pagina Facebook gestita da Piazza Beccaria "Bici rubate e ritrovate", dove vengono pubblicate le foto dei velocipedi recuperati dagli agenti. Sulla stessa pagina Facebook gli agenti forniscono consigli per prevenire i furti o come comportarsi nel caso in cui la propria bicicletta rubata venga riconosciuta in mercatini o su siti online.

E proprio grazie alla pagina Facebook, il 6 gennaio la Polizia locale ha rintracciato e riconsegnato in sole 12 ore una bicicletta del valore di mille euro che era stata rubata da un box di via Novara.

"Bisogna sempre denunciare il furto della propria bicicletta – commenta l’assessore alla sicurezza Carmela Rozza – e i dati della polizia locale dimostrano che ritrovarla è possibile. L’uso dei social network per questa particolare attività testimonia quanto sia importante che i cittadini collaborino con i nostri agenti e le migliaia di contatti registrati ne sono il segno più tangibile. Il nostro impegno su questo fronte continuerà, non solo per contrastare il reato, ma anche nell’ottica di sostenere la mobilità dolce e tutti i cittadini che responsabilmente scelgono le due ruote per muoversi in città".