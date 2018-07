In autostrada con una bici rubata nel furgone: denunciato

Lo hanno fermato perché non indossava la cintura di sicurezza e hanno scoperto una bicicletta da corsa presumibilmente rubata. E' successo lunedì 23 luglio all'una di pomeriggio sulla A14, appena dopo il casello di Forlì in direzione Bologna. Protagonista un milanese di 27 anni alla guida di un furgone Fiat Fiorino.

Agli agenti della polizia stradale il 27enne non ha saputo né fornire i documenti del veicolo né spiegare di chi fosse e nemmeno che cosa trasportasse. Il Fiorino non risultava rubato ma l'atteggiamento del giovane ha insospettito non poco i poliziotti che hanno chiamato una seconda pattuglia per scortare il furgone fino al comando.

Nel vano di carico è stata trovata la bicicletta ma anche un trapano dentro una valigetta e vari sacchi di plastica con capi d'abbigliamento confezionati ed etichettati. Il materiale trasportato, del valore totale di circa 3 mila euro, è stato sequestrato mentre il 27enne (già noto alle forze dell'ordine) è stato denunciato per ricettazione. Il caso è ora al vaglio del magistrato.