Paura in Bicocca a Milano: si rompe ampolla in un laboratorio, quattro studenti intossicati

L'ampolla che si rompe durante la manipolazione. Una ragazza che resta "ferita". E altri tre colleghi che nel tentativo di aiutarla vengono "contaminati". Incidente giovedì mattina all'università Bicocca di Milano.

Verso le 12.40, stando a quanto appreso, è scattato il piano di evacuazione in un laboratorio di chimica al quarto piano dell'edificio U3, dove si trova la facoltà di biotecnologie. Lì, una studentessa 23enne è stata colpita dall'alcool allilico che era contenuto in un'ampolla "esplosa" per cause ancora non chiare. La ragazza è stata immediatamente soccorsa da altri tre studenti - una 23enne e due ragazzi di ventiquattro e ventisette anni - che sono stati a loro volta contaminati dal composto chimico, che è infiammabile e tossico.

In piazza della Scienza, dove si trova l'U3 della Bicocca, sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, che hanno portato i quattro studenti al Niguarda per le cure del caso. Nell'ateneo milanese sono arrivati anche i vigili del fuoco, che hanno evacuato tutto il piano, e i carabinieri.

Dopo tutte le verifiche del caso, che hanno visto impegnati anche i tecnici dell'Ats, i locali sono stati dichiarati agibili.