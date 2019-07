Linate chiuso per 3 mesi: nuova biglietteria a Malpensa e nuovo sito per Trenord

L'aeroporto di Linate resterà chiuso per tre mesi per lavori di ristrutturazione: tutti gli aerei, i passeggeri e i lavoratori si "trasferiranno" su Malpensa, e Trenord sta approntando una serie di servizi per facilitare chi usufruirà del Malpensa Express dal 27 luglio, giorno di chiusura di Linate: una nuova biglietteria e il sito web rinnovato.

E' già noto, invece, l'aumento dei posti sui convogli: da circa 39 mila a circa 58 mila, ovvero il 47% in più, grazie a convogli più lunghi di oggi. Tornando alle ultime novità, la prima riguarda la nuova biglietteria situata al Terminal 1 e aperta lunedì 15 luglio al piano arrivi, davanti all'uscita passeggeri dei voli Schengen. Aperta tutti i giorni dalle 7 alle 21, si aggiunge a quelle già attive nelle stazioni ferroviarie dei due terminal. Non venderà soltanto biglietti ma offrirà informazioni sul trasporto ferroviario e sulle località turistiche lombarde.

Un altro desk di vendita e assistenza sarà attivo al Terminal 1, piano arrivi, davanti all'uscita passeggeri dei voli extra Schengen. Già ora invece è rinnovato il sito internet, pensato in modo "responsive" anche per l'uso con smartphone o tablet, ha una grafica rinnovata ed è più semplice da utilizzare per la ricerca del treno e l'acquisto del biglietto direttamente online.