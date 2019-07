Milano, cresce la rivoluzione dei trasporti: nei biglietti Atm compresi anche i viaggi Trenord

Atm e Trenord, dal 15 luglio insieme. Almeno per i pendolari lombardi. Le aziende hanno infatti dato il via libera all'ingresso di Trenord nel nuovo sistema tariffario del trasporto pubblico che entrerà in vigore dalla metà del mese.

Da quel giorno, in sostanza, si potrà viaggiare con lo stesso ticket sui mezzi pubblici di Atm - metropolitane, bus e tram - e sui convogli regionali, per chi viene da fuori Milano.

La "rivoluzione" rientra nel nuovo piano tariffario messo a punto dal bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, che porterà - tra le altre cose - il costo del biglietto Atm sotto la Madonnina a 2 euro.

Per tutti gli altri comuni è stata invece creata una mega mappa con nove zone, in cui i pendolari potranno muoversi con un solo biglietto che vale per tutti i mezzi di trasporto. Il costo del ticket aumenta di 40 centesimi per ognuna delle "corone" attraversata.