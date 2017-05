In sella a due bici del bike sharing rubate: "pizzicati" due giovani incensurati

Erano in sella a due biciclette a noleggio del BikeMi (il bike sharing del Comune di Milano, gestito da Atm): ma il loro atteggiamento ha destato sospetto. Così i carabinieri che, mentre erano di pattuglia, li hanno notati percorrere via Porpora, alle quattro di mattina di martedì 2 maggio, hanno deciso di fermarli per un normale controllo.

I due ragazzi sono risultati incensurati. Si tratta di due amici di 22 e 26 anni residenti a Milano. Ma le biciclette sono risultate rubate alla postazione di piazzale Cadorna. I militari contestano loro la ricettazione delle bici, che sono state restituite al gestore del servizio di sharing.