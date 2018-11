Bilancio partecipativo: una mostra per scoprire i nove progetti vincitori

Raccontare il Bilancio Partecipativo attraverso i numeri, le storie, i progetti e i protagonisti dell’edizione 2017/2018. Inaugura giovedì 22 novembre alle ore 18, negli spazi della Milano LUISS Hub for makers and students di via Massimo D’Azeglio 3, la mostra - promossa da Comune di Milano in collaborazione con ItaliaCamp - dedicata al processo partecipativo che ha proclamato i nove progetti vincitori che sono in fase di lavorazione nei nove Municipi della città.



I pannelli informativi raccontano un’edizione da grandi numeri: 4,5 milioni di euro a disposizione dei cittadini – 500mila per ogni Municipio – trecento proposte caricate sul sito nella prima fase, un’imponente campagna di comunicazione social per coinvolgere il maggior numero di cittadini, cento eventi organizzati in tutte le zone della città e 18mila votanti che dal 15 marzo al 15 aprile 2018 hanno espresso la loro scelta sul sito bilanciopartecipativomilano.it.



L’assessore Lorenzo Lipparini (Partecipazione, cittadinanza attiva e Open data), insieme a Giulia Bertone (Fondazione Rcm, Università degli Studi di Milano), ai presidenti dei Municipi e ai proponenti illustreranno al pubblico i progetti vincitori e come si sta svolgendo la fase di monitoraggio.



La mostra sarà visitabile gratuitamente per una settimana.