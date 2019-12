Milano, si chiude la porta e la bimba di 5 mesi resta in casa da sola: 'salvata' dagli agenti

Per sbaglio ha chiuso la porta mentre faceva le pulizie sul pianerottolo. E ha lasciato, inavvertitamente, sua figlia di cinque mesi da sola nell'appartamento. Ma lunedì pomeriggio a scrivere il lieto fine di una storia che poteva terminare in maniera decisamente diversa sono stati i poliziotti motociclisti della Questura di Milano.

Gli agenti, infatti, dopo aver visto la donna in lacrime in Largo La Foppa, si sono avvicinati e hanno chiesto cosa fosse successo. La mamma, decisamente preoccupata, ha raccontato cos'era accaduto poco prima e ha spiegato che, senza chiavi e telefono, stava andando in ufficio da suo marito a prendere il secondo mazzo di chiavi.

A quel punto ci hanno pensato i poliziotti, che a bordo delle loro moto hanno raggiunto l'uomo, hanno recuperato le chiavi e sono tornati a casa della famiglia.

Quando mamma e agenti sono entrati nell'appartamento, la piccola era distesa sul letto e stava benissimo. Così i genitori hanno potuto riabbracciare la bimba e tirare un sospiro di sollievo.