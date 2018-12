Milano, bambina di due anni in coma: nel suo sangue tracce di hashish, marijuana e cocaina

Nel suo sangue, nonostante la sua età, i medici hanno trovato tracce di tre droghe diverse. Quelle stesse droghe che hanno quasi rischiato di ucciderla.

Una bimba di due anni e mezzo è stata ricoverata lo scorso 22 dicembre in coma all'ospedale San Matteo di Pavia dopo essere svenuta in casa, un appartamento della provincia di Milano in cui vive col papà trentenne e la madre poco più giovane.

Stando a quanto appreso, a tre giorni da Natale la piccola ha iniziato a stare male e i genitori hanno deciso di portarla all'Humanitas di Rozzano. In quell'ospedale, però, non c'è il reparto di pediatria e la bimba - ormai in coma - è stata subito trasferita a Pavia, dove i medici sono riusciti a farla riprendere.

Dalle analisi è emerso che nel sangue della bambina c'erano tracce di hashish, marijuana e cocaina. A quel punto, lo stesso ospedale - dove il giorno successivo i genitori sono tornati con la bimba -, hanno deciso di avvisare le forze dell'ordine e il tribunale dei minori di Milano.

I giudici, con una decisione d'urgenza, hanno tolto la potestà a mamma e padre e hanno affidato la piccola al reparto pediatrico del San Matteo, dove ora si trova insieme alla madre. Resta da capire, però, come la bimba abbia assunto la droga e per questo è già stata aperta una inchiesta.