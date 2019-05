Mediglia, bambina di 2 anni mangia acido in polvere dalla bottiglia di "Mr muscle": è grave

Paura mercoledì sera a Mediglia, dove una bimba di due anni è stata male dopo aver mangiato acido in polvere.

La piccola, di origini senegalesi, era in casa con la madre e, non è ancora chiaro come, è riuscita a prendere una bottiglia di "Mr Muscle", il prodotto disgorgante in granuli usato per sturare i lavandini.

La bambina, probabilmente durante un attimo di distrazione della madre, avrebbe ingerito l'acido per poi stare male. Soccorsa dal 118 e dai carabinieri, è stata portata alla clinica De Marchi di Milano in codice rosso: le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I militari, che hanno effettuato tutti gli accertamenti nell'appartamento, sono praticamente certi che si sia trattato di un incidente.