Milano, ragazzina di dodici anni 'scomparsa' in metro: annunci nelle stazioni per ritrovarla

La mamma l'ha persa di vista un attimo e lei è sparita. Così, è iniziata una ricerca a tappeto, in tutte le stazioni, che fortunatamente poco dopo ha dato i suoi frutti.

Mattinata di paura quella di martedì in metropolitana a Milano, dove una ragazzina di dodici anni - una giovane cinese - è "scomparsa" mentre andava a scuola. La studentessa, stando a quanto appreso, era insieme a sua madre nella fermata di Romolo, sulla M2, poco prima delle nove: lì lei sarebbe salita sul treno, mentre la donna sarebbe rimasta in banchina.

A quel punto, la mamma si è immediatamente rivolta agli uomini dell'Atm, che hanno a loro volta allertato la Polfer. In tutte le stazioni sono stati diffusi annunci per ritrovare la giovane, che - secondo quanto finora ricostruito - poco dopo è scesa dal treno e ha preso la metro in direzione opposta, cercando di tornare verso casa.

Poche stazioni prima di Romolo, la 12enne è stata riconosciuta da un amico di famiglia, che l'ha fermata e ha telefonato alla madre. Le due si sono così rincontrate proprio a Romolo.