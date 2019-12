Trovata la bimba rapita a scuola da suo padre: era stata portata in Danimarca dall'uomo

Incubo finito. È stata ritrovata la bimba di undici anni che venerdì mattina era stata rapita a Milano da suo padre, il siriano 42enne Maher Balle, che già nel 2017 l'aveva sottratta alla madre e l'aveva tenuta con sé in Siria per oltre due anni.

Il 20 dicembre mattina, l'uomo era andato a scuola della piccola - un istituto in zona Porta Romana -, l'aveva prelevata e l'aveva portata via senza che il personale, forse all'oscuro della vicenda giudiziaria, facesse problemi.

Le ricerche erano partite immediatamente e la svolta è arrivata nella notte tra domenica e lunedì, quando lui e la bimba sono stati localizzati ad Arhus, in Danimarca, dai poliziotti della Squadra Mobile e dello Scip. La bimba, che ora è stata presa in carico dai servizi sociali danesi, aveva chiamato la mamma per salutarla.

Il primo rapimento e gli anni in Siria

L'11enne era tornata a Milano soltanto a fine novembre scorso, quando Balle si era deciso a far rientro in Italia e si era presentato al tribunale di Milano "consegnando" la piccola alla mamma, una 53enne dell'Ecuador.

Proprio a palazzo di giustizia meneghino l'uomo era accusato di sottrazione internazionale di minore, ma per lui i giudici avevano stabilito un periodo di "messa in prova".

La bimba era quindi stata affidata a sua madre, ma venerdì l'incubo era ricominciato. Adesso, per fortuna, il lieto fine.