Azzannate da due cani pitbull, gravi due sorelline di 4 e 5 anni: i morsi al volto e in testa

Aggredite da due pitbull al volto e in testa: si trovano in gravi condizioni due bambine di quattro e cinque anni.

E' successo ad Olgiate Olona, nel pomeriggio di venerdì. Una delle due, trasportata in elicottero a Monza, è stata ricoverata con prognosi riservata per ferite plurime al volto. Non è in pericolo di vita. Gravi anche le condizioni della sorella, trasportata in ambulanza all'ospedale di Legnano, anche lei vittima di morsi al capo.

Sessanta giorni di prognosi per "scalpatura" del capo e un'operazione in corso per sanare le ferite al volto e alla testa. Sono queste, a quanto si apprende, le condizioni delle due sorelline. La maggiore - all'ospedale di Legnano - dopo le prime cure è stata ricoverata nel reparto di pediatria, con ferite al viso e alla testa. A quanto si apprende, uno dei cani le ha asportato con un morso gran parte del cuoio capelluto. La prognosi è di sessanta giorni.

La minore, quattro anni, dopo essere stata presa in carico dal Pronto soccorso pediatrico della Fondazione del San Gerardo di Monza e ricoverata in prognosi riservata, è al momento in sala operatoria dov'è sta subendo un intervento chirurgico per le gravi ferite al volto e alla testa riportate in seguito ai morsi dei due animali.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dai carabinieri di Busto Arsizio, l'aggressione alle due bimbe è avvenuta in casa di amici di famiglia dove si erano recate insieme alla mamma. I due cani della proprietaria erano in un recinto dove vengono tenuti abitualmente, dal quale sono riusciti ad uscire per poi assalire le piccole, per circostanze ancora da chiarire.

