Pioltello, bimbo di 4 anni precipita da finestra di casa: morto dopo un volo dal quinto piano

Un volo nel vuoto di oltre quindici metri. Poi la caduta al suolo e la disperata corsa verso l'ospedale, purtroppo inutile.

Dramma giovedì sera a Pioltello, nel Milanese, dove un bimbo di quattro anni - di origni afgane - è precipito dalla finestra di casa sua. Teatro della tragedia, avvenuta alle 20.30, è stato un appartamento al quinto piano di un condominio di piazza Garibaldi, a due passi dalla stazione di Limito.

Sembra, stando alle primissime ricostruzioni, che il piccolo stesse giocando con una pallina in casa e che proprio la pallina sia rotolata giù. A quel punto, pare che il bambino si sia sporto dal davanzale e che in un attimo sia caduto.

Il bimbo è stato soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118 e trasportato al San Raffaele di Milano in codice rosso. In ospedale, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

In casa con lui c'erano sua madre e suo fratello maggiore. I due sono stati accompagnati dai carabinieri in caserma per essere ascoltati.