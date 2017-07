Cologno, bimbo di sette anni cade dal letto a castello e batte la testa: è grave in ospedale

Stava giocando coi fratellini nella camera da letto. Poi, probabilmente ha messo un piede nel vuoto, ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo, battendo la testa.

Tragedia sfiorata domenica sera a Cologno Monzese, teatro di un incidente che ha coinvolto un bimbo di sette anni, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Raffaele di Milano.

Bimbo cade dal letto a Cologno: è grave

Verso le 19.30, secondo quanto finora appreso da MilanoToday, il piccolo era insieme ai fratellini su un letto a castello nella loro casa nel quartiere Stella, quando - per cause ancora in corso di accertamento - si è sbilanciato ed è “volato” dal materasso più alto. Nella caduta, il bambino ha battuto violentemente la testa sul pavimento e ha perso conoscenza, restando per qualche minuto esanime a terra.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un elicottero e i carabinieri del comando provinciale di Milano.

Il piccolo è stato medicato e portato d’urgenza al San Raffaele in ambulanza. Stando ai primi accertamenti, la caduta gli ha causato un grave trauma cranico, ma il bimbo ha ripreso conoscenza e dovrebbe essere fuori pericolo di vita anche se i medici, per ora, tengono la prognosi riservata.