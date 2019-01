Accende un petardo trovato a terra, ma gli esplode in mano: grave un bimbo di 11 anni

Un bimbo di undici anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Giuseppe di Milano dopo essere rimasto ferito nello scoppio di un petardo.

Nel pomeriggio di venerdì 4 gennaio, infatti, un "botto" gli è esploso in mano mentre giocava in un giardino pubblico sotto casa sua, in via Solferino a Seregno. Lo scoppio gli ha provocato lesioni molto gravi alla mano destra e ustioni al volto.

Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Desio, l'11enne è stato poi trasferito a Milano per essere operato. L’intervento ha avuto successo ma i medici hanno dovuto amputargli le falangi di indice e anulare. In dubbio anche la funzionalità del pollice, ricucito con una complessa "manovra" chirurgica.

Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano, il bambino è sceso in giardino a giocare e nel prato ha trovato un petardo inesploso. A quel punto lo avrebbe acceso e pochi attimi dopo gli sarebbe scoppiato tra le mani.