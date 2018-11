Dramma a Motta Visconti: bambino di due mesi trovato morto nella culla da sua madre

Era andata lì per allattarlo, sorpresa che non avesse ancora fame. E proprio in quel momento ha fatto la tragica scoperta.

Dramma mercoledì in un'abitazione di Motta Visconti, dove un bimbo di due mesi è stato trovato morto nella culla da sua madre, una ragazza di ventisette anni che ha altri due bambini. Verso le otto del mattino, stando a quanto appreso, la giovane è entrata nella stanzetta per prendere il piccolo e allattarlo, ma si è accorta che non respirava più.

Immediatamente lei e il marito - un uomo di un anno più grande - hanno dato l'allarme, ma purtroppo per il bimbo non c'era già più nulla da fare. Al loro arrivo sul posto, infatti, i medici del 118 hanno accertato che il neonato era già morto.

Le cause del decesso saranno stabilite dall'autopsia - disposta dalla procura di Pavia -, che chiarirà perché il piccolo è morto. Il funerale invece si terrà sabato.