Pozzuolo, bimbo di tre anni cade dalla finestra di casa: grave dopo un volo di oltre due metri

Un volo nel vuoto di un paio di metri. La caduta su un prato, semba attutita da un albero, potenzialmente drammatica. Poi, la disperata corsa in ospedale.

Tragedia sfiorata martedì sera a Pozzuolo Martesana, nel Milanese, dove un bimbo di tre anni è caduto dalla finestra di casa sua, un appartamento al piano ammezzato di un condominio in via Pieregrosso.

Il piccolo, che era in casa con alcuni familiari, ha riportato diverse ferite, ma al momento dell’arrivo dei soccorritori del 118 - intervenuti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica - era cosciente. Il bimbo è stato medicato e portato al San Raffaele in condizioni serie, ma comunque non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti, per gli accertamenti del caso, i carabinieri della compagnia di Cassano d’Adda. Dalle prime ricostruzioni sembra che si sia trattato di una caduta accidentale. A dare l’allarme, dopo il volo nel vuoto, sono stati proprio gli stessi familiari presenti in casa.