Milano, dramma a scuola: bimbo di sei anni precipita nel vuoto dalle scale, è gravissimo

Dramma venerdì mattina in una scuola elementare di Milano, dove un bimbo di sei anni - stando alle primissime informazioni apprese - è precipitato nella tromba delle scale dal secondo piano. La tragedia si è verificata alle 9.45 alla Giovanni Battista Pirelli di via Goffredo da Bussero, in zona Niguarda.

Il piccolo, per motivi ancora tutti da chiarire, ha fatto un volo nel vuoto di diversi metri. Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze del 118, un'auto medica e i carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Il bimbo, che sarebbe un alunno italiano della classe prima elementare, è in condizioni gravissime. Pochi attimi prima delle 10.30 è stato portato fuori dalla scuola dai soccorritori del 118 ed è stato trasportato al vicino ospedale Niguarda con l'ambulanza scortata da una pattuglia dei carabinieri.

Dai primi accertamenti - ma la dinamica è ancora tutta da chiarire - sembra che il bimbo abbia scavalcato da solo la ringhiera e sia precipitato nella tromba delle scale da un'altezza di circa sei metri.