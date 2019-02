Milano, bimbo veglia la mamma morta per un giorno intero: "Non volevo lasciarla sola"

Per ore è rimasto accanto a lei perché "non volevo lasciarla sola". Poi è andato a chiedere aiuto, ma ormai era troppo tardi. È una storia tragica, struggente, quella che arriva da Milano, dove un bimbo di dieci anni ha vegliato per ore sua mamma morta.

Raccontano Gianni Santucci ed Elisabetta Andreis sul Corriere:

Non sapeva proprio cosa fare quando l’ha vista così. Prima "non volevo lasciarla sola" poi "ho voluto l’aiuto".

Quando è andato dalla vicina dicendo che "mamma è tutta nera", lei però era già morta, stroncata da un arresto cardiocircolatorio dovuto con ogni probabilità a cause naturali e a patologie di cui soffriva da tempo. Gli agenti che sono entrati in casa l'hanno trovata completamente a soqquadro, con la vittima stesa sul divano.

Quella casa, però, non era "sconosciuta" per le forze dell'ordine. A dicembre del 2017, ricostruisce il Corriere, la procura aveva chiesto che il piccolo venisse affidato ai servizi sociali perché la madre aveva gravi problemi di depressione e il piccolo non frequentava la scuola, molto spesso proprio per restare accanto alla donna.

Da allora, però, era cambiato poco o nulla. Il piccolo era rimasto con lei, anche nel suo ultimo tragico giorno di vita.