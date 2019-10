Lesione al binario, scatta l'allarme: fermati i treni sulla linea Domodossola Milano

Linea interrotta, circolazione in tilt e ritardi a cascata fino a 80 minuti. È successo sulla linea ferroviaria Domodossola-Gallarate-Milano nella mattinata di martedì 15 ottobre. E alla base dei ritardi c'è un binario lesionato, come confermato dall'ufficio stampa di Rfi interpellato da MilanoToday.

L'allarme è scattato intorno alle 7 quando i sistemi informatici che monitorano l'infrastruttura hanno segnalato l'anomalia, localizzandola su un binario tra Verbania e Stresa utilizzato dai treni diretti a Milano. Da Rfi precisano che "il guasto non ha causato nessun problema per la sicurezza dei passeggeri" e la circolazione è stata prontamente interrotta.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi mentre dalla sala di controllo di Trenitalia i gli addetti hanno riprogrammato la circolazione. Per il momento non è chiaro cosa ha causato la frattura, sul caso sono in corso indagini da parte dei tecnici di Rfi che nel frattempo sono intervenuti per sistemare il guasto: il binario verrà sezionato e sostituito.

Blocco al sistema di aggiornamento treni: annunci in tilt

Sempre nella mattinata di martedì è saltato il sistema di "rilevamento dei treni": l'apparato informatico, gestito da Rfi, che serve a monitorare la circolazione dei convogli; il guasto ha coinvolto anche gli annunci sonori nelle stazioni e le comunicazioni via monitor. Il sistema, come precisato da Trenord, riguarda tutte le linee ferroviarie lombarde e l'azienda di Foro Bonaparte sul proprio sito web ha fatto sapere che "le informazioni sull'andamento dei treni in tempo reale non sono al momento attendibili".