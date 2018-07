San Paolo, scopre di avere un tumore con mesi di ritardo. La storia

Non si è esaurito il problema delle biopsie analizzate con ritardi enormi all'ospedale San Paolo. La questione era emersa grazie al Corriere a febbraio. L'ospedale si era giustificato affermando che mancavano medici (per l'esattezza, alcuni con contratto a termine non erano stati rinnovati o se n'erano andati quasi in contemporanea). La Regione si era attivata facendo in modo che gli esami in attesa venissero smaltiti da altri nosocomi.

Avere i risultati nel più breve tempo possibile è importante. Si parla di biopsie, che servono a capire se il paziente ha un tumore. E con i tumori non si scherza. Nonostante i primi due medici avessero annunciato a luglio 2017 l'intenzione di andarsene e il bando per sostituirli fosse stato varato ad agosto, la graduatoria è stata pubblicata - ricostruisce il Corriere - il 23 gennaio.

Il laboratorio del San Paolo, che fornisce anche gli ospedali di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo oltre a una ventina di poliambulatori cittadini, va al collasso. Ed è in questo contesto che, riferisce ancora il Corriere, un medico incappa in un gravissimo errore. Certo, nulla prova che vi sia diretta correlazione tra il ritardo (colpevole) con cui vengono analizzati i risultati e l'errore umano (sempre possibile) del professionista. Ma il dubbio che in una situazione più tranquilla gli errori siano inferiori rimane.

Quello che accade è che - quando la Regione ha ordinato di smaltire gli arretrati delle biopsie in altri laboratori - a Busto Arsizio viene inviata tra le altre la biopsia di un 60enne di cui si sospettava un cancro alla prostata. Il patologo impiega meno di ventiquattr'ore per certificare che è tutto ok. Ma il 60enne continua ad avere dolori e il suo medico di base dispone una verifica. E la "revisione dei vetrini", che risale al 26 giugno, è decisamente infausta: "Si repertano tre focolai di carcinoma prostatico", riferisce il Corriere.

Il 60enne riceve quindi il 26 giugno la risposta corretta circa la sua biopsia, dopo avere ricevuto a fine febbraio una risposta sbagliata con tre mesi di ritardo. Questa è la sanità lombarda? C'è davvero da chiederselo.