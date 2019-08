Nel sottoscala la bisca degli "irriducibili": due tavoli di Mah Jong e 6mila euro in palio. Foto

Giovedì, quando i ghisa hanno improvvisato il blitz, davanti a lei aveva 4.600 euro in contanti, segno evidente che quella "mano" la stava vincendo lei. Il giorno successivo, nonostante lì ormai non potesse più metterci piede, gli stessi ghisa l'hanno trovata di nuovo al suo posto al tavolo, insieme ai "compagni". E a nulla, purtroppo per lei, è servito l'invito agli agenti, neanche troppo velato, di chiudere un occhio.

Gli uomini dell'unità contrasto stupefacenti della polizia locale hanno scoperto in uno scantinato di via Farini a Milano una bisca clandestina frequentata esclusivamente da cinesi. Gli investigatori erano arrivati lì credendo di trovare della droga dopo la segnalazione di uno strano viavai e invece a giustificare quel movimento era proprio la "sala giochi" che era stata aperta sotto le case.

Durante il blitz, i ghisa hanno trovato nell'appartamento due tavoli da gioco professionale di Mah Jong - un gioco da tavolo cinese -, seimila euro in palio e sei persone, tutte denunciate per esercizio abusivo del gioco d'azzardo. Nei guai sono finiti quattro uomini tra i trentaquattro e i cinquantuno anni e due donne di quarantotto e quarantaquattro anni, proprio la giocatrice che davanti a sé aveva ben 4.600 euro.

Gli irriducibili della bisca clandestina

Il pomeriggio successivo i ghisa sono tornati sul posto per procedere alla nomina del custode giudiziario e incredibilmente all'interno dello scantinato hanno trovato nuovamente le due donne e uno degli uomini seduti al tavolo e intenti a giocare.

La 44enne, la stessa che il giorno precedente stava vincendo, aveva nascosto nel reggiseno oltre mille euro e ha offerto all'agente metà della cifra per non denunciarla: una proposta che le è valsa anche l'accusa di istigazione alla corruzione.

L'appartamento e i tavoli sono tutti stati sequestrati e il lavoro degli investigatori prosegue ora per capire chi fosse a gestire la bisca e a chi fosse intestata l'abitazione.

Foto - Il tavolo della bisca