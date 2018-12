Mamma denuncia, scoperta bisca clandestina in via San Geresio a Milano: beccati in 10

Scoperta bisca clandestina in via San Genesio Milano. Dieci cittadini del Bangladesh sono indagati in stato di libertà per il reato di gioco d'azzardo.

Gli agenti del Commissariato Comasina della Questura di Milano hanno avviato un'attività d'indagine con pedinamenti e confronto dei dati raccolti durante i servizi di controllo del territorio dopo aver ricevuto la segnalazione di una madre preoccupata del fatto che il figlio fosse entrato in un giro di gioco d'azzardo e in via San Genesio hanno scoperto la bisca clandestina.