Vandalo spacca lo specchietto retrovisore a due auto parcheggiate: una è di Claudio Bisio

C'èanche il popolare comico Claudio Bisio tra le vittime (due in tutto) dell'atto vandalico della notte tra sabato e domenica: un giovane della zona ha danneggiato gli specchietti retrovisori di due automobili parcheggiate in via Luosi (zona piazzale Piola) prendendoli a calci. E' successo intorno alle due di notte.

Un residente ha visto la scena e il palazzo in cui il giovane si è diretto dopo la "bravata", così è sceso in strada e ha posizionato due biglietti scritti a mano tra i tergicristalli delle due vetture, con la scritta «ho visto tutto».

Nella mattinata di domenica lo stesso residente ha notato che i due proprietari delle vetture erano in strada a constatare i danni, così è sceso per ribadire di conoscere l'autore del gesto. Pochi minuti dopo, mentre sopraggiungeva la polizia, lo stesso autore si è presentato, scusandosi per l'atto vandalico e dicendosi pronto a risarcire tutti i danni.