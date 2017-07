Salta la rete internet all'aeroporto di Linate: check-in e bagagli controllati a mano, code

Lunghe code ai check-in e disagi per i passeggeri dell'aeroporto di Linate (Milano) nella mattinata di giovedì 13 luglio. Ad andare in tilt è stato "il sistema di registrazione dei check-in che presenta delle anomalie", come spiegato da Sea, società che gestisce lo scalo.

Salta internet: aeroporto di Linate nel caos

Secondo quanto trapelato ha smesso di funzionare la rete internet e il problema ha riguardato moltissime compagnie aeree, ma non tutte. Risultato? Tutti i bagagli vengono controllati a mano e numerosi voli hanno accumulato notevoli ritardi. Un esempio: l'aereo per Londra delle 7.25 alle 7.55 non era ancora decollato.

Problemi informatici a Linate: lunghe attese per i passeggeri

Non solo, sempre per la mancanza di internet gli assistenti di volo stanno compilando le carte di imbarco con le penne a sfera, un salto indietro nel tempo di svariati decenni per un'operazione che di norma viene sbrigata in un quarto d'ora.