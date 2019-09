Blitz dei carabinieri al campo rom di Bonfadini: ottanta militari in strada ed elicottero in volo

Ottanta uomini in strada. E un elicottero in volo a controllare le operazioni dall'alto. Maxi blitz lunedì mattina nel campo rom di via Bonfadini a Milano.

Le operazioni sono scattate verso le 5, "annunciate" dall'arrivo dell'elicottero che ha sorvolato a lungo tutta la zona. Nell'insediamento si sono presentati ottanta militari che hanno passato al setaccio le abitazioni e controllato i presenti. Si tratta, stando a quanto appreso, di un normale servizio di controllo che viene svolto periodicamente nei campi rom.

Durante le verifiche sono state trovate una pistola, venti targhe e altra refurtiva.

Poco meno di un anno fa - era il 3 ottobre - si erano registrate scene molto simili. Quel giorno il blitz era invece servito per arrestare sei persone, tutte accusate di "associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione".

Le indagini - che in meno di un anno avevano fatto finire in manette già trentacinque uomini e donne, tutti ladri - erano partite nel 2016 dopo il sequestro di una fonderia clandestina in via Giacosa a Milano, dove la banda fondeva i gioielli rubati per poi rivenderli.