Blitz dei carabinieri nel campo rom: trovati un bazar del lusso e un "magazzino" per ladri

Carabinieri in azione nel campo rom di Muggiano. Mercoledì mattina, alle prime luci dell'alba, trentacinque militari hanno infatti passato al setaccio gli accampamenti di via Martirano, in quello che doveva essere - almeno nelle intenzioni - il "campo nomadi più bello d'Europa".

Gli uomini dell'arma, con l'aiuto del nucleo cinofili, hanno controllato cinquantadue persone e tredici veicoli, verificando anche la presenza di armi con i metal detector solitamente destinati ai militari dell'Esercito italiano.

All'interno del campo, in una delle case mobili, i carabinieri hanno scoperto una sorta di bazar del lusso in cui sono stati trovati trentacinque borse e portafogli - tutti di marca, molti Louis Vuitton -, venti paia di occhiali griffati e due orologi Cartier. La merce - tutta originale e tutta di provenienza sconosciuta - è stata sequestrata a carico di ignoti.

Nelle mani dei militari sono finiti anche binocoli, radio scanner, corde e imbracature: tutto materiale che, questa l'ipotesi degli investigatori, sarebbe servito per compiere furti.