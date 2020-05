Arance congelate contro Brumotti di Striscia: blitz dei carabinieri a Cinisello Balsamo

Continuano i controlli dei carabinieri in quel di Sant'Eusebio, quartiere di Cinisello Balsamo finito più volte al centro delle indagini antidroga delle forze dell'ordine, nonché nelle pagine di cronaca dei quotidiani. L'ultima volta su Striscia la notizia che sabato 2 maggio ha girato un servizio, poi mandato in onda l'indomani, durante un'operazione dei militari.

Gli uomini della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato venerdì un 43enne italiano. Si tratta di un pregiudicato per droga e patrimonio. Durante la perquisizione locale della sua abitazione sono stati rinvenuti 20 grammi di cocaina suddivisi in 33 dosi occultati sopra un armadio.

Una donna italiana di 49 anni, convivente dell'uomo, è stata deferita in stato di libertà per concorso in reato. Così come il figlio, un 24enne, nullafacente e incensurato.

Il 43enne arrestato, stando a quanto riferito dai militari, risulta essere l'occupante dell'appartamento dal quale sono state lanciate delle arance congelate in occasione del servizio svolto da Vittorio Brumotti di Striscia.

Altro arresto domenica

Domenica 10 maggio alle 20:45, i militari della Radiomobile di Sesto San Giovanni hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 39enne italiano, disoccupato e pregiudicato per stupefacenti. Aveva 7 grammi di cocaina suddivisi in 21 dosi ed un involucro di 11 grammi sempre con della 'bianca'. Due bilancini e la somma di 300 euro ritenuta provento di spaccio.

