In Duomo in reggiseno e slip: il blitz animalista contro l'utilizzo della pelle animale nella moda

In piazza Duomo in reggiseno e slip per dire no all'utilizzo della pelle animale nell'industria dell'abbigliamento. È il blitz animalista, firmato Peta e Iene Vegane, che è andato in scena martedì 17 settembre al grido di "vesti vegano".

"Vogliamo dire basta all'uso della pelle di esseri viventi per fare vestiti", ha spiegato Alessandra Di Lenge, leader di La loro voce iene vegane, che domenica scorsa, sempre in collaborazione con Peta, ha guidato una protesta contro Canada Goose, marchio di abbigliamento "colpevole dello sterminio di coyote per produrre giacche sportive", come dichiara l'animalista.

(Il blitz, foto Di Lenge)

Nel corso della protesta in Duomo l'ex partecipante al Grande Fratello, Daniela Martani, vestita solo con abbigliamento intimo, ha lanciato strazianti grida per rappresentare il dolore provato dagli animali uccisi dall'industria della moda. "Oltre un miliardo di animali viene ucciso per diventare scarpe, borse, cinture giacchetti. Questo orrore deve finire, gli animali non sono tessuti, gli animali non sono oggetti", ha twittato Martani, ex hostess di Alitata nota per essere stata in prima linea nella lotta contro i tagli dell'azienda.