Attimi di terrore in strada: blocca un'auto, fa esplodere i finestrini e picchia il guidatore

Momenti di follia a Canegrate, nord ovest di Milano, dove nella notte tra mercoledì e giovedì un uomo ha bloccato un'auto in strada e ha poi aggredito autista, passeggera e una terza persona accorsa in aiuto dei due. Il tutto senza motivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano, che hanno arrestato il protagonista dell'aggressione, un 31enne con precedenti penali.

Il pregiudicato si era messo al centro della strada davanti a un bar per poi bloccare la piccola utilitaria che stava passando di lì e iniziare a colpirla danneggiandola. Il 29enne alla guida dell'auto, un cittadino di Parabiago, è sceso dal veicolo per capire cosa stesse accadendo ed è stato aggredito dall'uomo che ha anche infranto i finestrini dello sportello anteriore sinistro. La passeggera, una 28enne sempre di Parabiago, per lo spavento non è nemmeno riuscita a uscire dall'auto. Ad essere colpito dal 31enne poi è stato anche un avventore del bar che si era messo in mezzo per difendere il conducente.

Il pregiudicato anche di fronte ai carabinieri non si è tranquillizzato, tanto che, riferiscono i militari, ci è voluto tempo prima di riuscire a bloccarlo e ammanettarlo. L'uomo è stato poi tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni. Gli occupanti dell’auto hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate. L’auto ha subito danni ingenti.