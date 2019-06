L'autista non lo fa salire con la bici: lui blocca il bus per mezz'ora e prende a pugni il vetro

Ha preteso di salire a bordo con la sua bicicletta. E, quando l'autista gli ha detto di no, è andato letteralmente su tutte le furie.

Un uomo di trenta anni è stato denunciato nel weekend dagli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni per interruzione di pubblico servizio. Il 30enne, infatti, ha bloccato per mezz'ora un pullman di Atm in partenza dal capolinea di piazza Primo maggio dopo che il conducente gli aveva vietato di entrare con la bicicletta.

Nonostante le proteste del passeggero, l'autista è riuscito a partire ma poco dopo il pullman è stato nuovamente bloccato dall'uomo, che ha rincorso il bus con la bici e l'ha poi scagliata sull'asfalto costringendo il mezzo Atm a fermarsi. Non contento, ha poi preso a pugni il vetro del conducente, che a quel punto ha allertato la polizia.

Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato il passeggero ancora in azione: lo hanno fermato e denunciato.