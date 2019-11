Blocca il bus Atm, aggredisce l'autista e sfonda a testate l'auto della polizia: arrestato

Ha preteso che l'autista effettuasse una fermata fuori percorso soltanto per lui. E al rifiuto del conducente ha pensato bene di aggredirlo e poi, giusto per completare l'opera, di sfondare una Volante.

Un uomo di trentatré anni, un cittadino georgiano, è stato arrestato giovedì sera dalla polizia con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Lo "show" del 33enne è iniziato verso le 20.10 all'angolo tra via Mosca e via Spinazzola.

Lì, mentre si trovava a bordo del bus 63, ha preteso di scendere fuori dalla fermata e ha aggredito l'autista, che ha immediatamente allertato la polizia. Quando la Volante è arrivata sul posto, l'uomo è andato letteralmente su tutte le furie e ha distrutto a testate i vetri della macchina di servizio della Questura.

A quel punto, i poliziotti - non senza fatica - lo hanno bloccato e portato proprio in via Fatebenefratelli. Per lui sono quindi scattate le manette.