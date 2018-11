Sei ragazzi milanesi bloccati a 2100 metri con le scarpette da tennis: salvati con l'elicottero

Sono saliti fino al bivacco Abele Traglio, in valle Strona, sopra Campello. Ma una volta arrivati lì, a 2100 metri di quota, sono rimasti bloccati e per salvarli è dovuto intervenire l'elicottero da Malpensa.

Disavventura per sei ragazzi di Legnano, tutti ventenni, che domenica - dopo una notte "avventurosa" passata al rifugio - sono rimasti in trappola sulle montagne dell'Ossola per la nebbia fitta e per il peggioramento delle condizioni meteo, che aveva trasformato la neve in ghiaccio.

I primi a raggiungerli sono stati tre volontari del Cnas, che hanno portato loro ramponi e piccozze per affrontare la discesa. Una volta arrivati al rifugio, però, gli uomini del soccorso alpino si sono resi conti che i sei avevano al piede le scarpe da ginnastica e che quindi non avrebbero potuto indossare il materiale tecnico.

A quel punto, i sei escursionisti "sbadati" e i tre tecnici hanno dovuto attendere che si diradasse la nebbia e che intervenisse un elicottero dei vigili del fuoco, che ha poi riportato tutti a valle.

Foto - I soccorsi in azione