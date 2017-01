Inquinamento alle stelle: blocco del traffico a Milano e parte della provincia: tutte le info

1 / 5

Il cosiddetto "blocco delle auto" è in vigore a Milano da giovedì 26 gennaio e lo resterà fino a quando la situazione non si risolva (quindi anche durante il weekend del 28 e 29 gennaio).

Le misure straordinarie previste dal "Protocollo regionale sulla qualità dell'aria" per contrastare la diffusione delle polveri sottili. Arpa Regione Lombardia ha attestato da mercoledì 25 il superamento del limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi per metro cubo per 7 giorni consecutivi avvenuto martedì 24 con un valore di 66.2 μg/m³.

Per questo il Comune di Milano, che ha aderito al protocollo volontario di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento promosso dalla Regione e dall'Anci Lombardia, ha attivato tutte le misure previste. Si tratta del primo blocco del 2017.

MILANO E GLI ALTRI COMUNI DOVE E' IN VIGORE IL BLOCCA