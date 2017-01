Metropolitana M3 gialla sospesa tra Rogoredo e Porta Romana su “disposizione autorità”

Metropolitana M3 ferma lunedì sera 9 gennaio. Lo stop sulla linea gialla è scattato verso le 19.30 per - spiega Atm su Twitter - “verifiche su disposizione delle Autorità”.

La linea, segnala la stessa azienda, è interrotta tra Porta Romana e Rogoredo, mentre nelle altre fermate subisce rallentamenti. Atm ha già predisposto un collegamento di bus sostitutivi in superficie.

Secondo le prime informazioni, a causare lo stop sarebbe stato un allarme bomba nella stazione di Brenta, che ha reso necessario l’intervento della polizia.

Soltanto nella giornata di domenica 8 gennaio la metropolitana di Milano è stata teatro di un doppio allarme bomba praticamente simultaneo. La prima allerta è scattata nella fermata Loreto, evacuata e chiusa per la presenza di un trolley abbandonato che è poi stato fatto brillare e che conteneva soltanto effetti personali. Il secondo allarme è stato registrato nella stazione Udine a causa di una borsa lasciata in banchina. In entrambi i casi, per permettere i controlli necessari, parte della metro è stata bloccata.

Proprio per evitare il continuo ripetersi di allarmi bomba, con conseguenti disagi, a novembre scorso Atm e il comune di Milano avevano affisso in tutte le stazioni delle quattro linee metro dei cartelli per invitare i passeggeri distratti a fare più attenzione ai propri bagagli.