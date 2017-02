Blocco traffico parziale domenica 26 febbraio a Milano: chi può circolare e chi no

Blocco traffico (parziale) domenica a Milano. Inquinamento alle stelle e domenica 26 febbraio a Milano scatta il "blocco" del traffico di primo livello. Secondo i dati pubblicati da Arpa Milano è stato superato per sette giorni consecutivi il limite giornaliero di Pm10 di 50 microgrammi per metro cubo. Tradotto: auto più inquinanti ferme fino quando il livello di Pm10 non scenderà.

Le limitazioni alla circolazione sono quelle previste dal protocollo regionale sulla qualità dell'aria. Il documento prevede alcuni stop per la circolazione. In particolare non potranno circolare (dalle 7:30 alle 19:30) le automobili Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel, anche nelle giornate di sabato d domenica. Non solo. “Le autovetture private Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato non potranno circolare in ambito urbano dalle ore 9 alle ore 17, mentre i veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato saranno bloccati dalle 7:30 alle 9:30”. In breve: non si può superare il limite delle tangenziali ma si devono lasciare le auto nelle zone limitrofe ai parcheggi scambiatori.

E ancora: “Viene introdotto il limite a 19° C — con tolleranza di 2° C — per le temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, non potranno essere utilizzati impianti domestici alimentati a biomassa legnosa al di sotto della classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale individuata da Regione Lombardia” ed “è vietata ogni tipologia di combustione all’aperto”.

La situazione dell'aria e la durata del "blocco"