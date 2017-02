Milano, lo smog torna sotto i livelli: sospesi i provvedimenti anti traffico

Aria di nuovo pulita, a Milano, sabato e domenica 25 e 26 febbaio: lo ha accertato l'Arpa regionale. In particolare, le polveri sottili Pm10 hanno raggiunto il livello di 28,1 microgrammi al metro cubo nella giornata di sabato e di 41,4 microgrammi al metro cubo in quella di domenica.

E poiché per due giorni consecutivi il Pm10 è sceso sotto la soglia di 50 microgrammi al metro cubo, dal 28 febbraio sono sospese le misure straordinarie restrittive previste dal primo livello del protocollo regionale sulla qualità dell'aria.

Via libera quindi ai veicoli Euro 0 benzina ed Euro 0,1 e 2 diesel dalle 7.30 alle 19.30, così come lo stop alle autovetture private Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato (dalle ore 9 alle ore 17) e ai veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato dalle 7.30 alle 9.30. Quando scattano, queste misure e i relativi orari restano in vigore 7 giorni su 7, anche nei festivi infrasettimanali. Inoltre saranno sospese le misure che pongono il limite a 19 gradi (con tolleranza di 2 gradi) per le temperature medie nelle abitazioni e negli esercizi commerciali; il divieto di utilizzo di impianti domestici alimentati a biomassa legnosa al di sotto della classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale individuata dalla Regione Lombardia; il divieto di utilizzo di ogni tipologia di combustione all'aperto.