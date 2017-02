Scatta il “blocco totale” del traffico: Milano e tutti i comuni della Provincia in cui è attivo

1 / 4

Blocco del traffico a Milano, capitolo secondo.

Da sabato 4 febbraio, a Milano e in diciotto comuni della provincia entrano in vigore le misure di secondo livello previste dal “Protocollo Aria” firmato da Arpa e dalle amministrazioni per cercare di porre un freno alla ormai classica emergenza smog.

Da oltre sette giorni, nella città metropolitana di Milano i livelli di Pm10 nell’aria hanno superato la soglia limite - in realtà si tratta di un secondo limite, oltre a quello base di cinquanta - di settanta microgrammi per metro cubo.

Così, in automatico, sono scattate le misure anti smog più restrittive rispetto a quelle già in vigore dallo scorso 26 gennaio.

BLOCCO TRAFFICO DI SECONDO LIVELLI: CHI NON PUÒ CIRCOLARE